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Der Spezialpharma-Unternehmen Medios hat umfangreiche Aktienrückkäufe angekündigt. Dabei sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien über die Börse gekauft werden, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Das entspreche rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe hätten ein Volumen von insgesamt bis zu 19 Millionen Euro. Das Programm beginne an diesem Donnerstag und laufe längstens bis zum 19. November 2027.

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