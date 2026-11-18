Der Nettogewinn rückte um 0,8 Prozent auf 63,61 Milliarden Yuan vor und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 59,46 Milliarden Yuan.

Die Erlöse im Bereich Mehrwertdienste samt der Spielesparte seien im dritten Quartal um 3 Prozent auf 98,3 Milliarden Yuan gestiegen. Die Spiele-Einnahmen auf dem Heimatmarkt seien dabei um 11 Prozent geklettert, während sie im Auslandsgeschäft um 9 Prozent gesunken seien. Die Nachfrage nach Diensten für künstliche Intelligenz (KI) habe derweil das Cloud-Geschäft angekurbelt. Der Umsatz im Bereich Finanztechnologie und Unternehmensdienste habe um neun Prozent auf 63,7 Milliarden Yuan zugelegt.

Ein wichtiger Treiber in dieser Sparte, zu der auch das Cloud-Geschäft gehört, sei der Bedarf an KI-bezogenen Cloud-Diensten gewesen. Das Cloud-Geschäft steht besonders im Fokus der Anlegerinnen und Anleger. Sie beobachten genau, ob sich die hohen KI-Ausgaben von Tencent auszuzahlen beginnen oder ob sie vor allem die Margen drücken.

Die Investitionsausgaben erreichten 81,4 Milliarden Yuan, nach 52,8 Milliarden im Vorquartal. "Wir machen erhebliche Fortschritte beim Aufbau eines neuen, KI-gestützten Tencent mit Blick auf Intelligenz, Anwendungen und Infrastruktur", erklärte Konzernchef Ma Huateng.

Chinesische Technologiekonzerne sind im Vergleich zu US-Unternehmen etwas ins Hintertreffen geraten. Sie tun sich wegen der US-Exportbeschränkungen schwer, hochmoderne Chips von Nvidia zu beschaffen. Tencent hatte vor einem Jahr erklärt, dass Chip-Engpässe das Wachstum der Cloud-Sparte bremsten.

Der Konzern nutzte KI-Chips vorrangig intern, anstatt Rechenleistung an externe Kunden zu vermieten. Die Regierung in Washington kündigte in dieser Woche zudem neue Regeln an, die den Fernzugriff auf fortschrittliche US-KI-Chips über Rechenzentren im Ausland einschränken. Die Aktien chinesischer Cloud-Dienstleister, darunter auch Tencent, gaben nach dieser Nachricht am Dienstag nach.