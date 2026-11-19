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An dem Ziel, bis 2029 wieder eine bereinigte operative Marge von mehr als 40 Prozent zu erreichen, hält das Unternehmen fest. Um die Auswirkungen der bevorstehenden Patentabläufe wichtiger Medikamente aufzufangen, setzt Novartis auf höhere Einnahmen bei anderen Kassenschlagern sowie auf seine Pipeline.
So hob der Konzern die Prognose für die Spitzenumsätze des Multiple-Sklerose-Mittels Kesimpta auf acht Milliarden Dollar von zuvor sechs Milliarden Dollar an. Für das Leukämie-Medikament Scemblix sowie den Cholesterinsenker Leqvio werden nun Spitzenumsätze von jeweils fünf Milliarden Dollar erwartet, nach bisher vier Milliarden Dollar.
A sign of Swiss pharmaceutical giant Novartis is seen on the top of a building at Novartis Campus in Basel on September 9, 2025. Novartis made an offer of 48 dollars per share to take over New York-based biopharmaceutical company Tourmaline Bio, valued at approximately 1.4 billion dollars (1.18 billion euros), it announced on September 9, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)