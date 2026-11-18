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Der deutsche Chemiekonzern BASF muss im Übernahmepoker um den Konkurrenten Evonik Insidern zufolge nicht nur die gebotene Summe nachbessern, um die Essener zu überzeugen. "Es geht nicht nur um eine Zahl auf dem Papier", sagte ein Insider im Umfeld des Essener Spezialchemiekonzerns. Evonik wolle eine industrielle Logik in den Plänen erkennen können, um in Gespräche einzusteigen, sagte ein anderer Insider. Es gehe nicht allein um mehr Geld.
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Um Bewegung in die festgefahrene Situation zu bringen, sei ein neues Offert zwischen 26 und 28 Euro je Aktie für Evonik nötig, hatte das "Handelsblatt" zuvor unter Berufung auf Finanzkreise gemeldet. Bisher bietet der Ludwigshafener Konzern 24 Euro je Aktie, was Evonik insgesamt mit mehr als 11 Milliarden Euro bewertet. BASF und Evonik äußerten sich nicht zu den Angaben.