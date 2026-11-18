Die Preisspanne für die Aktien wurde bei 70 bis 78 Dollar (62,40 bis 69,53 Euro) festgesetzt. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.

Trotz des Börsengangs bleibt die Entscheidungsmacht bei Anthropic weitgehend bei den Mitgründern um Konzernchef Dario Amodei und um Firmenpräsidentin Daniela Amodei. Ihnen ist eine feste Stimmrechtsmehrheit von gut 50 Prozent garantiert. Rechtlich ist Antrophic als Unternehmen mit Gemeinwohl-Verpflichtung organisiert. Das Management muss daher neben dem Gewinn auch ethische Standards und die Sicherheit der Technologie berücksichtigen.