Mit der offiziellen Mitteilung über die Details zum Börsengang wird im Laufe des Tages (Ortszeit) gerechnet. Der erste Handelstag soll am Donnerstag stattfinden. Ursprünglich wurde die Preisspanne für die Aktien bei 70 bis 78 Dollar festgesetzt.

Schon zuvor war klar, dass Anthropic auf einen der größten Börsengänge der Geschichte zusteuert. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC vor gut einer Woche eingereichten aktualisierten Verkaufsprospekt geht hervor, dass das Unternehmen eine Gesamtbewertung von bis zu einer Billion US-Dollar anstrebt. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.