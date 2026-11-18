Im Ausblick für das laufende Quartal seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf dieser Produkte nach China enthalten. In den vergangenen drei Monaten hatte der US-Konzern dort Erlöse von 2,4 Milliarden Dollar erzielt.

Nvidia durfte bisher eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter.

Der Auslöser ist die außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.