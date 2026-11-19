Laut einer Mitteilung von Anthropic wurden 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar verkauft. Ursprünglich sollten in diesem Teil der Aktienplatzierung nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, sich von mehr Papieren zu trennen. Der Ausgabepreis liegt zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.

Darüber hinaus verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren. Insgesamt bringt die Aktienplatzierung damit mehr als 107 Milliarden Dollar auf die Waage. SpaceX hatte im Juni inklusive einer Mehrzuteilungsoption rund 86 Milliarden Dollar eingenommen.

Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem Stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber.

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta. Zuletzt wurde die schon lange schwelende Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, wieder etwas größer. Dem Börsengang von Anthropic schadete dies aber nicht.

Zudem gibt es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie. OpenAI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr - unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie. Insbesondere im jüngsten US-Parlamentswahlkampf war deutlich geworden, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen und der Technologie insgesamt misstrauen.