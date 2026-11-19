Im Raum steht der Verkauf von 15 Prozent des Unternehmens, wie es der im vergangenen Jahr gestorbene Gründer Giorgio Armani in seinem Testament verfügt hatte. L'Oréal, beraten von Goldman Sachs, strebt demnach eine Beteiligung von rund zehn Prozent an. Mit dem Einstieg könnte der französische Konzern unter der Führung von Nicolas Hieronimus seine seit 1988 bestehende Partnerschaft mit Armani weiter festigen. Die Lizenzvereinbarung für Kosmetik und Parfüm wurde bis 2050 verlängert und trägt mit rund 1,3 Milliarden Euro Nettoumsatz zum Geschäft von L'Oréal bei.

Auch EssilorLuxottica, Hersteller von Brillen unter der Marke Giorgio Armani, soll bereit sein, sich an dem Modehaus zu beteiligen. Der Anteil könnte bis zu fünf Prozent betragen, möglicherweise aber auch geringer ausfallen. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH der Familie Arnault zählt nicht mehr zu den Interessenten. Giorgio Armani hatte in seinem Testament neben L'Oréal und EssilorLuxottica auch LVMH ausdrücklich als möglichen Partner genannt. Der Konzern ist sowohl im Parfüm- als auch im Brillengeschäft tätig und damit in denselben Marktsegmenten wie die beiden anderen Interessenten vertreten.

Die Verhandlungen zwischen Armani und den beiden potenziellen neuen Gesellschaftern sollen bereits weit fortgeschritten sein. Eine endgültige Einigung gibt es nach Angaben aus Verhandlungskreisen jedoch noch nicht. Geklärt werden muss unter anderem die Bewertung des Unternehmens. Der Kaufpreis dürfte den Abschluss der Gespräche aber nicht verhindern, heißt es.

Ziel sei es, die neue Eigentümerstruktur bis März 2027 festzulegen, berichtete "Corriere della Sera". Dann läuft die im Testament vorgesehene Frist von 18 Monaten für die Veräußerung der 15-prozentigen Beteiligung ab. Derzeit gehört das Modehaus vollständig der Armani-Stiftung. Diese verfügt über 30 Prozent der Stimmrechte. Weitere 40 Prozent liegen beim Vorsitzenden des Verwaltungsrats, die restlichen 30 Prozent sind zu gleichen Teilen auf die Nichte Silvana Armani und den Neffen Andrea Camerana verteilt.

Der direkte Umsatz von Armani belief sich 2025 auf 2,2 Milliarden Euro. Einschließlich der Lizenznehmer erreichte der Konzern einen Gesamtumsatz von rund vier Milliarden Euro.