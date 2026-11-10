"Damit heben wir den Mittelwert unserer Prognose erneut an", erklärte Vorstandschef Christian Meyer in einem Videostatement. Im Sommer hatte der Vorstand seine Prognose auf 680 bis 760 Millionen Euro erhöht. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz um gut sechs Prozent auf 934 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis sank zwar um 2,7 Prozent auf 108 Millionen Euro, übertraf damit aber die Analystenerwartungen von 102 Millionen. Als Gründe für den Ergebnisrückgang nannte K+S höhere Logistik- und Energiekosten sowie eine planmäßige Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune.

Die weltweite Nachfrage nach Kali dürfte in diesem Jahr erneut steigen und die Kapazitätsauslastung hoch bleiben, erklärte Meyer. K+S profitierte zuletzt von einer positiven Preisentwicklung in beiden Kundensegmenten. "Sehr erfreulich verlief der Absatz mit Düngemittelspezialitäten, mit denen wir höhere Margen erzielen", sagte der Konzernchef. Zudem legte der Absatz von Auftausalz bereits im dritten Quartal deutlich zu. K+S führte dies darauf zurück, dass sich viele Kunden schon vor Beginn der Wintersaison eindecken. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Absatz von mindestens 2,7 Millionen Tonnen Auftausalz.

Die Entwicklung bei K+S steht im Kontrast zu wichtigen Wettbewerbern. Der weltgrößte Kali-Produzent Nutrien hatte zuletzt die Analystenschätzungen verfehlt und auf eine schwächere Nachfrage nach Stickstoffdünger verwiesen. Der US-Konkurrent Mosaic meldete für das dritte Quartal sogar einen bereinigten Verlust.