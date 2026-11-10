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Eine Erholung der Nachfrage verhilft dem deutschen Halbleiter-Hersteller Infineon zu einem Rekord-Quartalsergebnis. Im abgelaufenen 4. Quartal steigerte Infineon die Erlöse um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro und das Segmentergebnis um 56 Prozent auf 1,12 Mrd. Euro. Da ein Ende des Trends vorerst nicht in Sicht sei, rechne er für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/2027 mit einer weiteren deutlichen Steigerung von Umsatz und Ertragskraft, so Vorstandschef Jochen Hanebeck.
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"Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei" , sagte Hanbeck. Für 2026/2027 peilt Hanebeck einen Umsatz von 20 Milliarden Euro an. Das Geschäft mit Leistungshalbleitern für Rechenzentren werde voraussichtlich vier Milliarden Euro dazu beisteuern.
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