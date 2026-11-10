Nun haben die Aktionäre von Delivery Hero vom Mittwoch an bis zum 24. November noch einmal Gelegenheit, ihre Aktien für je 41,50 Euro an Uber zu verkaufen. Uber wird mit dem bis zu 13 Milliarden Euro schweren Zukauf zum größten Essenslieferdienst weltweit außerhalb von China. Die Amerikaner liefern mit "Uber Eats" bereits Essen aus Restaurants an die Haustür. Um Kartellprobleme zu vermeiden, gibt Delivery Hero gleichzeitig sein Geschäft in 14 Ländern für 1,4 Milliarden Euro an den New Yorker Finanzinvestor SSW Partners ab. Im Zuge der Vereinbarung will Uber den Sitz von Delivery Hero bis mindestens 2029 in Berlin belassen, die Belegschaft dort stabil halten und bis zu zwei Milliarden Euro in Deutschland investieren.

24,52 Prozent der Delivery-Hero-Anteile hatte Uber bereits vor dem Start des Übernahmeangebots gehalten. 34,63 Prozent - darunter der niederländische Großaktionär Prosus - dienten ihre Anteile in der ersten Annahmefrist an. Zudem hat sich Uber 7,42 Prozent über Derivate gesichert, die in Aktien von Delivery Hero getauscht werden können. Dazu kommen Derivate (Total Return Swaps) über 4,2 Prozent der Anteile, die eigentlich in bar ausgeglichen werden, bei denen aber ebenfalls ein Tausch in Aktien vereinbart werden kann. Damit käme Uber auf mehr als 70 Prozent an Delivery Hero.