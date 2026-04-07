IWF-Chefin: Iran-Krieg wird Wachstum schwächen

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Der Krieg im Nahen Osten wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu höherer Inflation und einem langsameren globalen Wachstum führen. "Hätten wir diesen Krieg nicht, hätten wir eine leichte Anhebung unserer Wachstumsprognosen gesehen. Stattdessen führen nun alle Wege zu höheren Preisen und einem langsameren Wachstum", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva Reuters wenige Tage vor einer neuen IWF-Prognose für die Weltwirtschaft.

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