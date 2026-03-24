Iran-Krieg belastet Unternehmensstimmung in Großbritannien

Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 2,7 Punkte auf 51,2 Punkte. Es war ein weniger starker Rückgang auf 52,9 Punkte erwartet worden. In der Industrie fiel der Wert um 0,3 Punkte auf 51,4 Punkte. Hier war ein stärkerer Rückgang auf 50,0 Punkte erwartet worden.

"Der Krieg im Nahen Osten hat die britische Wirtschaft im März getroffen, das Wachstum gebremst und die Inflation stark in die Höhe getrieben", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. "Das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor hat sich fast zum Stillstand verlangsamt." Die Unternehmen würden dies auf den Krieg im Nahen Osten zurückführen.