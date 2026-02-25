Inflationsrate in Eurozone fiel im Jänner auf 1,7 Prozent

Auch ausschlaggebend für die schwächere Inflation sind sinkende Kosten für Energie. Die Energiepreise fielen im Jänner um 4,0 im Jahresvergleich. Die Preise für Lebens- und Genussmittel hingegen stiegen um 2,6 Prozent. Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank auf 2,2 Prozent - von zuvor 2,3 Prozent. Auch hier wurde eine erste Schätzung bestätigt.

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Preise insgesamt um revidierte 0,6 Prozent (zunächst minus 0,5). Die Kernverbraucherpreise sanken um 1,1 Prozent.