Iberdrola steigerte Gewinn dank starkem Netzgeschäft

Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr knapp 45,6 Mrd. Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um drei Prozent auf rund 15,7 Mrd. Euro. An die Aktionäre soll eine Dividende von 0,68 Euro je Anteilsschein gezahlt werden, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Iberdrola investierte in den vergangenen Jahren verstärkt in das Netzgeschäft, insbesondere auch in Projekte in Großbritannien und den USA. So sollen rund zwei Drittel der Investitionen in Höhe von 58 Mrd. Euro bis 2028 in das Netzgeschäft in Schlüsselmärkten fließen.