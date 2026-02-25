HP trotz starker Zahlen mit verhaltenem Ausblick

HP rechnet für 2026 mit einem bereinigten Reingewinn von 2,90 bis 3,20 Dollar je Aktie. Der Free Cash Flow werde voraussichtlich zwischen 2,8 und drei Milliarden Dollar liegen. Für das angelaufene Quartal stellte der US-Konzern einen Überschuss von 0,70 bis 0,76 Dollar je Aktie in Aussicht.

Zum Auftakt des Geschäftsjahres stieg der Umsatz den Angaben zufolge um 6,9 Prozent auf 14,4 Milliarden Dollar und der Gewinn um neun Prozent auf 0,81 Dollar je Aktie. Der Sparte Personal Systems habe der wachsende Bedarf an für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) optimierten Laptops und Desktops Rückenwind gegeben, erläuterte Interimschef Bruce Broussard. Dieser Geschäftsbereich wuchs um überdurchschnittliche elf Prozent auf 10,25 Milliarden Dollar.

Wegen des Baubooms bei KI-Rechenzentren sind Speicherchips weltweit knapp. Dies treibt die Preise für Arbeitsspeicher und SSDs in die Höhe. HP hatte deswegen im November vor schrumpfenden Margen gewarnt. Der Rivale Lenovo äußerte sich vor einigen Tagen ähnlich. Experten rechnen für 2026 mit einem Absatzrückgang bei PCs, vor allem bei Einsteigermodellen.