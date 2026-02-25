Abo

Italiens Rüstungskonzern Leonardo auf Wachstumskurs

Leonardo legte weiter zu
 © APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
©APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Der italienische Rüstungskonzern Leonardo, der Österreichs Luftstreitkräfte die Mehrzweckhubschrauber "Leonardo AW169M" liefert, hat das Jahr 2025 mit kräftigem Wachstum abgeschlossen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz um 9,8 Prozent auf 19,5 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBITA) stieg um 14,9 Prozent auf 1,752 Mrd. Euro und lag damit über den Erwartungen des Konzerns.

Die operative Marge (ROS) verbesserte sich von 8,4 auf 9,0 Prozent. Das Volumen der Aufträge kletterte um 13,5 Prozent auf 23,8 Mrd. Euro. Deutlich verbessert hat sich im Jahr 2025 auch die Finanzlage: Die Nettofinanzverschuldung sank zum 31. Dezember 2025 auf rund eine Milliarde Euro nach 1,8 Mrd. Euro ein Jahr zuvor - ein Rückgang von 44,2 Prozent.

Konzernchef Roberto Cingolani sprach von einem "Anstieg aller wirtschaftlich-finanziellen Zahlen" und einer deutlichen Reduzierung der Nettoverschuldung. 2025 habe Leonardo die im Jahresverlauf bereits angehobenen Prognosen übertroffen.

Auch bei der Nachhaltigkeit sieht sich der Konzern auf Kurs. Zudem habe Leonardo die Investitionen in Forschung und Entwicklung ausgeweitet und zusätzliches Fachpersonal eingestellt, um technologische Kompetenzen zu stärken, sagte der Konzernchef.

