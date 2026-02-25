Italiens Rüstungskonzern Leonardo auf Wachstumskurs

Die operative Marge (ROS) verbesserte sich von 8,4 auf 9,0 Prozent. Das Volumen der Aufträge kletterte um 13,5 Prozent auf 23,8 Mrd. Euro. Deutlich verbessert hat sich im Jahr 2025 auch die Finanzlage: Die Nettofinanzverschuldung sank zum 31. Dezember 2025 auf rund eine Milliarde Euro nach 1,8 Mrd. Euro ein Jahr zuvor - ein Rückgang von 44,2 Prozent.

Konzernchef Roberto Cingolani sprach von einem "Anstieg aller wirtschaftlich-finanziellen Zahlen" und einer deutlichen Reduzierung der Nettoverschuldung. 2025 habe Leonardo die im Jahresverlauf bereits angehobenen Prognosen übertroffen.

Auch bei der Nachhaltigkeit sieht sich der Konzern auf Kurs. Zudem habe Leonardo die Investitionen in Forschung und Entwicklung ausgeweitet und zusätzliches Fachpersonal eingestellt, um technologische Kompetenzen zu stärken, sagte der Konzernchef.