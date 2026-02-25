Rekord-Bestellungen stimmen Nordex zuversichtlicher

"Das vergangene Jahr war ein wichtiger Meilenstein für die Nordex Group", sagte Vorstandschef José Luis Blanco. Wegen der guten Entwicklung hob er sein mittelfristiges Ziel für die operative Marge (EBITDA) auf zehn bis zwölf Prozent von bisher acht Prozent an. Der Spezialist für Windkraftanlagen profitiert neben der anziehenden Nachfrage auch von schnelleren Genehmigungsverfahren.

Im vierten Quartal schnellte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 307 Mio. Euro. Das entspricht einer Verdreifachung des Vorjahreswertes von 107 Millionen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro steigen. Bei der EBITDA-Marge erwartet Nordex 8,0 bis 11,0 Prozent nach 8,4 Prozent im Vorjahr.