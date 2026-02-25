Heidelberg Materials erzielte mit Einsparungen Rekordgewinn

Der Umsatz lag trotz teilweise rückläufiger Absatzmengen mit 21,5 Mrd. Euro ein Prozent über dem Vorjahr. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt einen RCO von 3,38 Mrd. Euro prognostiziert.

"Für das laufende Geschäftsjahr 2026 sind wir optimistisch gestimmt", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. Auch wenn der Bausektor in manchen Regionen nach wie vor volatil sei, setze sich die Stabilisierung in den Kernmärkten fort. Der Konzern peilt daher ein Ergebniswachstum an mit einer Prognosespanne von 3,4 bis 3,75 Mrd. Euro.