"Zudem werden wir im Jahr 2035 einen Umsatz von zehn Milliarden Euro erreichen und auch darüber hinaus unser Wachstum sichern." Das wäre mehr als das Vierfache des Umsatzes im vergangenen Jahr (2,46 Milliarden Euro). Über viele Rüstungsprogramme, die das Geschäft von Hensoldt in den 2030er Jahren prägten, werde "zeitnah entschieden", sagte Dörre.

"Unser Auftragseingang wächst schneller als der Umsatz", ergänzte Finanzvorstand Christian Ladurner. "Seit diesem Jahr setzen wir den Auftragsbestand aber zunehmend schneller in Umsatz um." Der bis Mitte 2027 vorgesehene Kapazitätssprung sei bereits jetzt gesichert, bis 2029 sei "ein weiterer deutlicher Aufwuchs" geplant. Hensoldt werde die Belegschaft innerhalb von drei Jahren von derzeit 10.600 auf 14.000 Mitarbeiter erhöhen. Schon 2027 und 2028 soll der Umsatz um jeweils 15 bis 20 Prozent zulegen, gegen Ende des Jahrzehnts seien mehr als 20 Prozent drin.

"Um dieses Wachstum zu erreichen, skalieren wir unser gesamtes Produktionssystem Schritt für Schritt (...) und mit wachsendem Tempo", sagte Ladurner. Bis 2030 wolle Hensoldt wie geplant auf einen Umsatz von sechs Milliarden Euro kommen. Für das laufende Jahr sind 2,8 Milliarden geplant. Dabei soll die operative Umsatzrendite (bereinigte Ebitda-Marge) von 19 Prozent in diesem Jahr jährlich um 0,5 Prozentpunkte steigen und damit 2030 rund 21 Prozent erreichen. Für Zukäufe habe Hensoldt schon heute einen Spielraum von rund einer Milliarde Euro, erklärte das Unternehmen.

Die Hensoldt-Aktie hatte bereits am Montag um fast sieben Prozent auf 82,80 Euro zugelegt, Rüstungswerte lagen im Trend. Größter Aktionär ist der deutsche Staat mit 25,1 Prozent, der italienische Rüstungskonzern Leonardo hält 22,8 Prozent.