Im ersten Quartal hatte der Umsatz noch bei 4,7 Milliarden Dollar gelegen, im zweiten Quartal bei 11,6 Milliarden Dollar. Laut "Financial Times" gab das Unternehmen zudem an, auf bereinigter Basis nun das zweite Quartal in Folge profitabel gewesen zu sein. Im vergangenen Jahr hatte Anthropic den Berichten zufolge noch einen Nettoverlust von fast 42 Milliarden Dollar verzeichnet.

Anthropic ist vor allem für seinen Chatbot Claude bekannt. Das Unternehmen steuert auf einen mit Spannung erwarteten Börsengang zu, der inzwischen für November erwartet wird und zu einem der größten Börsengänge der Geschichte werden könnte. Das von früheren OpenAI-Führungskräften gegründete Unternehmen strebt eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an. Das Start-up will Investoren davon überzeugen, dass das schnelle Umsatzwachstum langfristig die hohen Kosten für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Systemen übertreffen kann.