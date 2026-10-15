An der Börse kam das gut an: Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Aktienkurs in der Früh im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,6 Prozent. Durch den Rückkauf sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass der Gewinn je Anteil (EPS) rechnerisch steigt. Das Instrument gilt daher als ein Mittel, um den Kurs zu steigern.

Der Kurs der Flatexdegiro-Aktie ist heuer - per Xetra-Schluss vom Mittwoch - um rund ein Drittel gesunken. Der Onlinebroker wird nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten derzeit mit knapp 2,7 Milliarden Euro bewertet.