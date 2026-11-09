Für das laufende Jahr bleibe es beim Ziel eines Gewinns von mindestens 2,7 Milliarden Euro, sofern die Großschäden innerhalb der dafür reservierten 2,3 Milliarden Euro blieben. "Unser konsequenter Fokus auf diszipliniertes Underwriting und unser schlankes Geschäftsmodell ermöglichen es uns, insbesondere in der Schaden-Rückversicherung in allen Phasen des Marktes profitabel zu wachsen", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel.

In den ersten neun Monaten profitierte die Hannover Rück davon, dass die Hurrikan-Saison im Atlantik unerwartet glimpflich begonnen hat. Für Naturkatastrophen und andere Großschäden musste sie bisher erst 1,32 (2025: 1,18) Milliarden Euro zahlen, das anteilige Budget lag bei 1,79 Milliarden. Die größten Einzelschäden waren bisher das Erdbeben in Kolumbien im August mit 216 Millionen Euro und die Atlantikstürme über Spanien und Portugal Anfang des Jahres mit 136 Millionen Euro. Für mögliche Folgen des Iran-Kriegs hatte die Hannover Rück rund 200 Millionen Euro zurückgestellt.