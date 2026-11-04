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Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch laut einer Mitteilung. Dabei habe sich vor allem Europa stark entwickelt, während in Nordamerika das Wachstum anhielte. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

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