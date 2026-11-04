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Tojners Asta Energy verstärkt US-Geschäft

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Tojners Asta Energy künftig mit mehr Geschäft in den USA
 © APA, HELMUT FOHRINGER
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Die teilweise dem Industriellen Michael Tojner gehörende Asta Energy Solutions hat mit dem US-Unternehmen Virginia Transformer Corporation einen bis 2029 laufenden Liefervertrag abgeschlossen. Außerdem kündigte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung an, im ersten Quartal 2027 in den USA ein Vertriebsbüro zu eröffnen.

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Vorerst werden US-Kunden zwar weiter "aus dem globalen Produktionsnetzwerk, dessen Kapazität derzeit an allen Standorten planmäßig ausgebaut wird", beliefert. "Mittel- bis langfristig" bleibe aber "eine eigene Fertigungspräsenz in den USA über eine Akquisition eine strategische Option". Dazu müsste ein geeigneter Standort mit entsprechender Rendite gefunden werden. Priorität habe derzeit der Hochlauf der bestehenden Werke.

ASTA Energy Solutions stellt Kupferlösungen für Stromerzeugung, Stromübertragung und E-Mobilität her und hat rund 1.600 Mitarbeitende an sechs Standorten auf drei Kontinenten. Im Jänner 2026 ging ASTA an die Frankfurter Börse, wo das Unternehmen inzwischen im SDAX gelistet ist.

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