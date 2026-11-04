Vorerst werden US-Kunden zwar weiter "aus dem globalen Produktionsnetzwerk, dessen Kapazität derzeit an allen Standorten planmäßig ausgebaut wird", beliefert. "Mittel- bis langfristig" bleibe aber "eine eigene Fertigungspräsenz in den USA über eine Akquisition eine strategische Option". Dazu müsste ein geeigneter Standort mit entsprechender Rendite gefunden werden. Priorität habe derzeit der Hochlauf der bestehenden Werke.

ASTA Energy Solutions stellt Kupferlösungen für Stromerzeugung, Stromübertragung und E-Mobilität her und hat rund 1.600 Mitarbeitende an sechs Standorten auf drei Kontinenten. Im Jänner 2026 ging ASTA an die Frankfurter Börse, wo das Unternehmen inzwischen im SDAX gelistet ist.