Im dritten Quartal legte der Erlös des im Dow Jones notierten Unternehmens um acht Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar zu. 17 Amgen-Medikamente verzeichneten dabei zweistellige Wachstumsraten. Besonders deutlich legten der Cholesterinsenker Repatha und das Osteoporose-Medikament Evenity zu. Der Umsatz mit Repatha zog um 37 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar an. Evenity ist nach einem Umsatzplus von 39 Prozent auf 751 Millionen Dollar das zweitwichtigste Medikament.

Der operative Gewinn kletterte um fast die Hälfte auf 3,7 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen etwas besser als von Experten erwartet aus. Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Die erhöhten Prognosen liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktie gab nachbörslich um knapp zwei Prozent auf 453 Dollar nach. Das Papier befindet sich allerdings im bisherigen Jahresverlauf auf einem Höhenflug. Die Amgen-Anteile verteuerten sich von Ende 2025 bis zum Handelsende am Dienstag um etwas mehr als 40 Prozent und sind damit in diesem Zeitraum einer der stärksten Dow-Titel.

Ende vergangener Woche hatte die bereits seit 1983 an der Börse gelistete Aktie mit 475 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht. Der Börsenwert lag zuletzt bei rund 250 Milliarden Dollar. Amgen war eines der ersten Biotechnologieunternehmen an der Börse. Der um einige Aktiensplits bereinigte Emissionspreis hatte bei rund 34 Cent gelegen.