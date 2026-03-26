Heidelberg Materials erhöht Dividende

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Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials will nach einem Rekordergebnis mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie gezahlt werden, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mit. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt allerdings mehr auf dem Zettel.

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