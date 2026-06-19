Rheinmetall prüft Einstieg in die Waffenproduktion in Japan

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will einem Bericht zufolge eine eigene Rüstungsproduktion in Japan aufbauen. Angestrebt werde ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem japanischen Partner, um sowohl den dortigen Markt als auch den Export zu bedienen, berichtete "Nikkei" am Freitag unter Berufung auf ein Gespräch mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Ich würde sehr gerne viel mehr in Japan tun", sagte Papperger dem japanischen Medium.

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