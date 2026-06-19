Rheinmetall prüft Einstieg in die Waffenproduktion in Japan

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will einem Bericht zufolge eine eigene Rüstungsproduktion in Japan aufbauen. Angestrebt werde ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem japanischen Partner, um sowohl den dortigen Markt als auch den Export zu bedienen, berichtete "Nikkei" am Freitag unter Berufung auf ein Gespräch mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Ich würde sehr gerne viel mehr in Japan tun", sagte Papperger dem japanischen Medium.
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Er werde voraussichtlich bald nach Japan reisen, um Gespräche mit Vertretern aus Industrie und Politik zu führen. Der deutsche Konzern stellt in Japan über eine Tochtergesellschaft Automobilkomponenten wie elektrische Wasserpumpen her, verfügt dort jedoch über keine Rüstungsstandorte. Eine Entscheidung über einen Partner oder konkrete Geschäftspläne sei noch nicht gefallen, erklärte Papperger.