CoreWeave übertrifft Erwartungen dank KI-Boom

Die Aktien des Unternehmens legten im nachbörslichen Handel um fast zehn Prozent zu. "CoreWeave hat in diesem Quartal einen wichtigen Wendepunkt erreicht, da sich unsere Größe allmählich in einem wachsenden operativen Hebel niederschlägt", sagte Firmenchef und Mitgründer Michael Intrator.

Sogenannte Neocloud-Anbieter wie CoreWeave und der Konkurrent Nebius, die anderen Technologieunternehmen Hardware und Cloud-Kapazitäten zur Verfügung stellen, verzeichnen durch die massiven KI-Investitionen der Branche eine rasant steigende Nachfrage. CoreWeave profitiert dabei von engen Beziehungen zu Nvidia und hat sich als wichtiger Anbieter von dessen KI-Chips etabliert. Zu den Kunden zählen unter anderem Meta und das KI-Start-Up Anthropic, der Entwickler von Claude.