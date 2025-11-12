Siemens verschenkt 30 % an Healthineers an seine Aktionäre

Dabei würden die Healthineers-Papiere den Aktionären einfach in ihre Depots gebucht. Ob das möglich ist, müsse aber noch abschließend regulatorisch geklärt werden.

Auch die Hauptversammlungen beider Unternehmen müssten dem noch zustimmen. Die Siemens AG müsste die im DAX gelistete Tochter dann nur noch anteilig in der Bilanz konsolidieren. Ziel sei es, "das Portfolio von Siemens weiter zu vereinfachen und das Profil als fokussiertes Technologieunternehmen zu schärfen", hieß es in der Mitteilung.