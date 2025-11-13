Cisco sieht sich nach starken Zahlen auf Rekordkurs

Der US-Konzern prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatz von 60,2 bis 61 Milliarden Dollar. Bisher hatte er 59 bis 60 Milliarden Dollar vorhergesagt. Der Gewinn werde voraussichtlich zwischen 4,08 und 4,14 statt zwischen vier und 4,06 Dollar je Aktie liegen. Für das laufende Quartal prognostizierte Cisco Erlöse von 15 bis 15,2 Milliarden Dollar und einen Überschuss von 1,01 bis 1,03 Dollar je Aktie.

Zum Auftakt des Geschäftsjahres 2025/2026 steigerte Cisco den Umsatz um acht Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn habe um zehn Prozent auf einen Dollar je Aktie zugelegt. Getrieben werde das Wachstum von der anziehenden Nachfrage der sogenannten Hyperscaler. Das Auftragsvolumen der drei weltgrößten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft summierte sich auf 1,3 Milliarden Dollar. Diese investieren allein in diesem Jahr insgesamt einen dreistelligen Milliardenbetrag in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).