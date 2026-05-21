Generali kompensierte höhere Katastrophenschäden

Der operative Gewinn stieg konzernweit um acht Prozent auf 2,2 Mrd. Euro, wie Generali am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss sank hingegen um zwei Prozent auf knapp 1,2 Mrd. Euro. Dabei konnte der Konzern seine Prämieneinnahmen im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf rund 28,2 Mrd. Euro steigern. In der Lebensversicherung legte der Wert des Neugeschäfts sogar um fast ein Fünftel zu. Der operative Gewinn des Bereichs wuchs um zehn Prozent, während die Schaden- und Unfallversicherung nur ein Prozent mehr abwarf.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich wegen der höheren Katastrophenschäden zwar von 89,7 auf 90,5 Prozent, blieb jedoch weit unter der kritischen Marke von 100 Prozent. Auch andere Versicherer wie die Allianz mussten im ersten Quartal hohe Belastungen in Portugal und Spanien schultern, wo Sturm "Kristin" teure Schäden hinterlassen hatte.