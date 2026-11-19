"Es kann einige Zeit dauern, bis sich die jüngsten geopolitischen Schocks in den Bankbilanzen vollständig niederschlagen", teilte die Europäische Zentralbank (EZB) mit. Um auf potenzielle Schocks reagieren und diese abfedern zu können, müssten die Geldhäuser bei der Übernahme von Risiken einen umsichtigen Ansatz verfolgen.

Dieser sollte mit einer soliden Governance und einer vorausschauenden Kapital- und Liquiditätsplanung einhergehen. Die Gesamtkapitalanforderung und -empfehlung für das harte Kernkapital (CET1) für 2027 bleibt mit 11,3 Prozent der risikogewichteten Aktiva gegenüber 11,2 Prozent im Jahr 2026 nahezu unverändert. Um dem Risiko einer übermäßigen Verschuldung entgegenzuwirken, hat die EZB für 14 Banken verbindliche Anforderungen für die Verschuldungsquote festgelegt. Zudem hat sie für fünf Geldhäuser eine unverbindliche Empfehlung ausgesprochen, um deren Stressresilienz zu stärken.

Im Jahr 2026 hat die EZB insgesamt 78 Banken neue qualitative Maßnahmen auferlegt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl dieser neuen Maßnahmen um rund 50 Prozent. "Wesentlichen Schwächen und schwerwiegenden aufsichtlichen Bedenken wird höhere Priorität eingeräumt", teilte die EZB weiter mit. Bei schwerwiegenden und anhaltenden Mängeln erfolge eine umgehende Nachverfolgung. Falls die Banken diese Mängel nicht beheben sollten, würden Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen.

Die neuen qualitativen Maßnahmen betrafen in erster Linie die Bereiche Kreditrisiko (33 Prozent), interne Governance (24 Prozent) und operationelles Risiko (zwölf Prozent). Im Fokus dieser Maßnahmen standen Mängel in Bezug auf das Management notleidender Risikopositionen, die Effektivität der Leitungsorgane sowie die Risikodatenaggregation und die Risikoberichterstattung.