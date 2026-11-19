Der Konzern, Mutter von Magenta in Österreich, und Mistral AI planten, andere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI zu unterstützen, insbesondere in der Industrie und in regulierten Branchen.

"Die europäische Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, ob wir leistungsstarke KI entwickeln und einsetzen können", sagte Telekom-Vorstand und T-Systems-Chef Ferri Abolhassan. Unternehmen müssten dieser Technologie vertrauen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten können. Mistral-Finanzchef Johan Bergqvist erklärte, das Startup sei so aufgebaut worden, dass europäische Firmen leistungsfähige KI unter ihrer vollen Kontrolle mit eigenen Daten und auf eigener Infrastruktur einsetzen könnten. Zusammen könnten die Telekom und Mistral souveräne und vertrauenswürdige KI in großem Maßstab in die deutsche Industrie und in öffentliche Institutionen bringen.

T.Capital verwaltet den Angaben zufolge Vermögenswerte von mehr als zwei Milliarden Euro für den Telekom-Konzern. Die Zusammenarbeit baut auf den Investitionen der Telekom in eine souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland sowie auf der wachsenden Präsenz von Mistral hierzulande auf, zu der auch ein kürzlich eröffneter Standort in München gehört. Die Telekom hatte im Februar ein KI-Rechenzentrum in München eröffnet und in der vergangenen Woche angesichts der hohen Nachfrage angekündigt, es weiter auszubauen.

Das 2023 gegründete Unternehmen Mistral hatte bei einer Finanzierungsrunde im September drei Milliarden Euro eingesammelt. Damit stieg die Bewertung auf etwa 21 Milliarden Euro, wie das Unternehmen damals mitteilte. Zu den neuen Investoren zählten der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung und der Scaleup Europe Fund der Europäischen Union (EU).