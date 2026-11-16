Außerhalb des Euroraums sank der britische FTSE-100 vergleichsweise moderate 0,19 Prozent auf 10.882 Zähler. Der Züricher SMI gewann nach einem Rekordhoch am Ende 0,57 Prozent auf 15.193 Zähler.

Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Rekordbörsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und um die weitere Entwicklung des Halbleiterkonzerns Nvidia. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

Aus Branchensicht waren Technologietitel der schwächste Sektor. Bereits die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea fielen zu Wochenbeginn mit kräftigen Verlusten auf. Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater". "Die Skepsis gegenüber dem KI-Boom bleibt bestehen", kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Vor allem die anhaltende Schwäche von Nvidia belastet das Vertrauen in den Technologiesektor. Die Bereitschaft, nach den jüngsten Verlusten wieder ins Risiko zu gehen, bleibt entsprechend gering."

Die Aktien von ASML und Infineon verbuchten in Europa Kursabschläge von 2,4 beziehungsweise 1,3 Prozent.

Die Aktien von Novo Nordisk gewannen 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern hatte positive Studiendaten zum Abnehmpräparat CagriSema vorgestellt. Rückenwind erhält die Aktie seit Anfang November auch vom operativen Geschäft, nachdem die Dänen ihre Jahresziele angehoben hatten.

Die italienische Großbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank Fed die Übernahmeerlaubnis erteilt. Die Unicredit-Papiere gaben um 0,4 Prozent nach. Bei der Commerzbank gab es ein Minus von 0,6 Prozent zu sehen.

Für die Anteilsscheine von Novartis ging es um 1,3 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern erhielt für sein Medikament Cosentyx gegen die chronische Hautkrankheit Hidradenitis Suppurativa eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur.