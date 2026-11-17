Unter der Führung von Vorstandschef Christian Sewing habe die Deutsche Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen. "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank", hieß es in der Mitteilung.

Mehrere Medien, darunter der "Spiegel", der "Standard", die "New York Times" und die "Financial Times", haben nach eigenen Angaben Millionen interne Dokumente der größten deutschen Bank ausgewertet, die Journalisten zugespielt worden waren. Die Dokumente zeigten unter anderem, wie das Institut noch kurz vor Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sein Russlandgeschäft ausbauen wollte, hieß es im "Spiegel". Die Deutsche Bank habe außerdem umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufgesetzt. Auch neue Details über Geschäftsbeziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump sowie dem gefallenen Signa-Gründer René Benko fänden sich in den Dokumenten.

Im vorbörslichen Handel lagen die Aktien der Deutschen Bank knapp drei Prozent im Minus.