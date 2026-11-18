Analysten hatten die weitere Zunahme der Teuerung erwartet. Angetrieben wurde die Inflation vor allem durch einen Anstieg der Kosten für Treibstoffe, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Teuerung steigt damit weiter über das von der britischen Notenbank anvisierte Ziel von 2 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die britischen Verbraucherpreise im Oktober um 0,5 Prozent und damit ebenfalls wie erwartet.

Die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie, Alkohol, Tabak und Lebensmittel herausgerechnet werden, verharrte im Oktober auf 2,8 Prozent. Auch dies war von Analystinnen und Analysten erwartet worden.