Die Führungskräfte von Anthropic lernten den Aufbau von KI bei OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Dort wurden sie für ihre Arbeit im Bereich Sicherheit bekannt. Dario Amodei, der Chef von Anthropic, kam 2016 zum damals noch gemeinnützigen Unternehmen OpenAI und leitete dort das Sicherheitsteam sowie eine Gruppe, die sich mit Skalierungsgesetzen befasste. Skalierungsgesetze beschreiben, wie KI-Modelle an Leistungsfähigkeit gewinnen, wenn sie mit immer mehr Daten trainiert werden. Amodeis jüngere Schwester Daniela kam 2018 zu OpenAI.

Nach Meinungsverschiedenheiten mit der OpenAI-Spitze darüber, wie KI entwickelt werden sollte, verließen die Amodeis und mehrere Kollegen das Unternehmen im Dezember 2020 und gründeten vier Wochen später Anthropic. Die erbitterte Rivalität zwischen den beiden in San Francisco ansässigen Unternehmen dauert seitdem an.

Anthropic-Chef Dario Amodei und Daniela, die Präsidentin des Unternehmens, wuchsen im Mission District in San Francisco auf. Ihr Vater war Sattler, ihre Mutter managte Renovierungen öffentlicher Bibliotheken.

Der "New York Times" zufolge waren zwei weitere Mitgründer von Anthropic vor der Zeit bei OpenAI Mitbewohner der Amodeis in San Francisco: der Physiker Jared Kaplan, heute Chef der Forschungsabteilung, und Forscher Chris Olah, dem Dario Amodei einst Nachhilfe in Mathe gegeben hatte.

Auch die übrigen drei Mitgründer kamen von OpenAI und haben heute führende Positionen bei Anthropic: Sam McCandlish, Tom Brown und Jack Clark. Clark leitet den gemeinnützigen Bereich des Unternehmens und gründete das Anthropic Institute, eine interne Denkfabrik.

Dario Amodeis Denken wurde von zwei miteinander verbundenen Bewegungen geprägt. Die erste ist der Rationalismus, der mit dem KI-Forscher Eliezer Yudkowsky in Verbindung gebracht wird. Der Rationalismus geht davon aus, dass KI mächtig genug werden könnte, um die Gesellschaft zu zerstören.

Die zweite ist der effektive Altruismus: Er zielt darauf ab, wohltätige Spenden so effizient wie möglich zu gestalten. Effektive Altruisten stellten auch die Anfangsfinanzierung für Anthropic bereit. Facebook-Mitgründer Dustin Moskovitz und Skype-Mitgründer Jaan Tallinn unterstützten die erste Finanzierungsrunde.

Amodei sagte 2023, er betrachte sich selbst nicht als effektiven Altruisten, obwohl er einigen der damit verbundenen Ideen wohlwollend gegenüberstehe. Kritiker, darunter Meta-Chef Mark Zuckerberg und Ex-Nvidia Chef Jensen Huang, bezeichneten ihn als "Doomer" - also als jemanden, der eine sehr pessimistische Sicht auf die Welt hat.

Aus dem Börsenzulassungsunterlagen von Anthropic geht hervor, dass zwei seiner größten Geldgeber Amazon und Googles Muttergesellschaft Alphabet sind. Zu den weiteren Investoren zählen der von US-Investor Peter Thiel gegründete Risikokapitalfonds Founders Fund sowie Microsoft und Nvidia.

Im Mai nahm Anthropic 65 Milliarden Dollar (knapp 59 Milliarden Euro) ein und wurde mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Damit lag das Unternehmen erstmals vor OpenAI.

Im Jänner forderte das Pentagon uneingeschränkten Zugriff auf den Anthropic-Chatbot Claude. Anthropic lehnte zwei Verwendungszwecke ab: die "Massenüberwachung im Inland" und vollautonome Waffensysteme. Im Februar wies US-Präsident Donald Trump die Bundesbehörden an, die Nutzung der Technologie von Anthropic nicht weiter zu nutzen. Verteidigungsminister Pete Hegseth ordnete daraufhin an, das Unternehmen als Risiko für die Lieferkette einzustufen. Dabei handelt es sich um eine Einstufung, die normalerweise für ausländische Gegner verwendet wird.

(von Alex Pigman/AFP)