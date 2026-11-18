Auch bei der Aktionärsvergütung rechnet der Konzern mit besseren Ergebnissen als ursprünglich geplant. Die kumulierten Netto-Cashflows auf Holdingebene sollen bis Ende 2026 mehr als 7,6 Milliarden Euro erreichen. Bis 2027 hatte Generali ursprünglich mehr als 11 Milliarden Euro angepeilt. Die Dividende je Aktie soll jährlich um mehr als 10 Prozent steigen. Von dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro wurde bereits 1 Milliarde umgesetzt.

Ein wichtiger Wachstumstreiber ist der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Bis Ende 2026 soll diese einen kumulierten positiven Beitrag von mehr als 200 Millionen Euro zum operativen Konzernergebnis leisten. Dafür setzt Generali unter anderem auf 16 vorrangige KI-Anwendungsbereiche, etwa bei Preisgestaltung, Risikoprüfung und Schadenbearbeitung.

Konzernchef Philippe Donnet verwies auf die gestiegene Ertragskraft und die solide Bilanz des Unternehmens. Wachstumspotenzial sieht Generali insbesondere in den Bereichen Lebens- und Sachversicherungen sowie Vermögensverwaltung. Zudem sollen Investitionen in Technologie und KI bis 2027 insgesamt 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro erreichen. Davon wurden nach Unternehmensangaben bereits 900 Millionen Euro investiert.

Der Strategieplan "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" war im Jänner 2025 vorgestellt worden. Generali zählt zu den größten Versicherungsgruppen Europas. Der Versicherer ist derzeit in 50 Ländern der Welt präsent, darunter auch in Österreich.