"Unsere Wachstumsdynamik ist real", betonte die amtierende Vorstandsvorsitzende Colette Kress. Die neue Chipgeneration "Vera Rubin" habe einen fulminanten Verkaufsstart hingelegt. "Wir liegen voll im Plan." Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern Erlöse von 130 Mrd. Dollar plus/minus drei Prozent in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 125,25 Mrd. Dollar gerechnet.

Anleger reagierten mit Erleichterung auf diese Zahlen. Die Nvidia-Aktie stieg im nachbörslichen Handel an der Wall Street um zwei Prozent.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aus dem Gremium hatte es erst am Vortag über Medienberichte geheißen, man habe derzeit keine Überlegungen, den langjährigen Chef zurückzuholen. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird.

Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.