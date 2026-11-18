Die Exporte in die USA stiegen im Jahresvergleich um 23,9 Prozent, die nach China um 13,3 Prozent. Analysten zufolge stützte der weltweite Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz (KI) weiterhin die Ausfuhren von Halbleitern und Anlagen zur Chipherstellung. Ökonomen verwiesen zudem darauf, dass Unternehmen höhere Kosten an ihre Kunden weitergäben und so den nominalen Exportwert steigerten.

Die Importe wuchsen im Jahresvergleich um 21,6 Prozent. Experten hatten hier einen Anstieg um 25,8 Prozent erwartet. Hohe Rohölpreise und gestiegene Frachtkosten verteuerten die Energieeinfuhren. Hintergrund war die angespannte Lage im Nahen Osten. Mit 12,2 Billionen Yen erreichten auch die Importe einen Monatsrekord, obwohl ihr Volumen um 0,2 Prozent sank. Die Handelsbilanz wies damit ein Defizit von 476,5 Milliarden Yen (2,72 Mrd. Euro) aus. Analysten hatten einen Fehlbetrag von 956 Milliarden Yen vorhergesagt.

Ökonomen zufolge dürften die steigenden Importkosten die Kaufkraft der Privathaushalte und die Gewinnmargen der Unternehmen weiterhin belasten. Anderen in dieser Woche veröffentlichten Daten zufolge schrumpfte die japanische Wirtschaft von Juli bis September entgegen den Markterwartungen. Grund war der schwache Konsum. Höhere Lebenshaltungskosten zwangen die Haushalte, ihre Ausgaben einzuschränken.