Allerdings muss die Transaktion vorher noch von den EU-Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Bisher verhindern die geltenden Regeln, dass ausländische Investoren die faktische Kontrolle über europäische Fluggesellschaften erlangen können. Beamte arbeiten derzeit an einer Verschärfung der Vorschriften. Easyjet sitzt zwar in Großbritannien, ist aber auf EU-Lizenzen angewiesen, um auf dem Kontinent starten und landen zu können. Nach dem Brexit hatte Easyjet den Anteil von Aktionären außerhalb der EU auf 49,5 Prozent beschränkt. Die Airline will die Übernahme bis März 2027 umsetzen.

Easyjet wurde 1995 von dem britisch-zypriotischen Unternehmer Stelios Haji-Ioannou gegründet, der mit seiner Familie noch rund 15 Prozent der Anteile hält. Die Branche kämpft weltweit mit hohen Treibstoffkosten und Margendruck infolge des Iran-Konflikts. Easyjet steht zudem in hartem Wettbewerb mit dem Rivalen Ryanair, gilt aber wegen seiner wertvollen Start- und Landerechte an Flughäfen wie London-Gatwick, Paris und Genf schon länger als Übernahmeziel.