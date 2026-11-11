Die beiden Windparks Vanguard West und Vanguard East vor der Küste der ostenglischen Grafschaft Norfolk sollen zusammen eine Leistung von 2,8 Gigawatt (GW) erreichen. Sie sollen bis 2030 vollständig in Betrieb gehen und rechnerisch rund drei Millionen britische Haushalte mit Strom versorgen können.

Die britische Regierung bezeichnete das Vorhaben als bisher größte Investition dieser Art im Land. Während des Baus und Betriebs sollen mehr als 2.400 Arbeitsplätze unterstützt werden.

KKR hat im Rahmen der bereits im Jänner angekündigten Partnerschaft jeweils 50 Prozent an den beiden Projekten übernommen. An der Finanzierung sind 35 internationale Banken beteiligt. Der staatliche britische National Wealth Fund steuert eine Milliarde Pfund bei.

Die Arbeiten an Land sind bereits weit fortgeschritten. Der Bau der Anlagen auf See soll Anfang 2027 beginnen.

Die Ankündigung erfolgt vor der Reise des britischen Premierministers Andy Burnham zur Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei. Großbritannien will bis 2030 seinen Strombedarf vollständig mit CO2-armen Energiequellen decken.

Gleichzeitig setzt das Land weiterhin auf fossile Energieträger. So genehmigte die Labour-Regierung im Oktober die Erschließung des umstrittenen Gasfelds Jackdaw in der Nordsee. Über das Ölprojekt Rosebank westlich der Shetlandinseln steht ein Entscheid noch aus.