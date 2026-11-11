Källenius sagte, um in diesem Markt zu bestehen, müssten die Produkte noch stärker an den Geschmack der chinesischen Kunden angepasst werden. "Der Trend in China geht in Richtung groß und SUV. Groß - sehr groß - unglaublich groß", sagte Källenius. Zudem müssten die Kosten auf chinesisches Niveau gesenkt werden. China müsse überdies als Entwicklungshub für die Welt genutzt werden, wo dies angesichts der geopolitischen Restriktionen möglich sei. Ob im kommenden Jahr Wachstum in China möglich sei, ließ Källenius offen. "Wir haben eine Vorwärtsstrategie."