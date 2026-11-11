Trotz des Einbruchs hält Nissan an der Prognose eines Betriebsgewinns von 200 Milliarden Yen im Gesamtjahr fest. Der Konzern verwies auf die Dynamik auf dem Automarkt in Japan und Nordamerika. China bleibe dagegen schwierig. Dort wird der Pkw-Absatz nach der jüngsten Prognose des chinesischen Automobilverbandes erstmals seit 2014 unter 19 Millionen sinken.

Im ersten Geschäftshalbjahr verbuchte Nissan einen Nettoverlust. Im zweiten Quartal belasteten den Konzern zudem einmalige Faktoren. Der Wegfall der Entlastung bei den US-Emissionskosten minderte den Betriebsgewinn um 36 Milliarden Yen. Ein Erdbeben im Süden Japans beeinträchtigte die Produktion. Dadurch konnten mehrere tausend Fahrzeuge nicht gebaut werden. Der weltweite Absatz sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent, vor allem belastet durch einen Rückgang in China um 15 Prozent.

Auf seinem wichtigsten Markt, den USA, steigerte Nissan die Verkäufe um sechs Prozent. Für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr senkte der drittgrößte japanische Autobauer seine Prognose von zuvor 3,15 Millionen auf 2,97 bis drei Millionen Fahrzeuge. Nach Jahren mit Skandalen und Führungswirren will das Unternehmen die Kehrtwende bei den seit Jahren sinkenden Verkaufszahlen schaffen. Konzernchef Ivan Espinosa hat Stellen und Fertigungskapazitäten abgebaut, um die Profitabilität zu steigern. Zudem hat er die Zahl der Modelle verringert.