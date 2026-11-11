E.ON setzte zudem seine Investitionen in die europäische Energieinfrastruktur fort. In den ersten neun Monaten flossen planmäßig 5,2 (Vorjahr: 5,1) Milliarden Euro vor allem in den Ausbau und die Modernisierung der Energienetze. Für die nächste Phase der Energiewende seien leistungsfähige Netze und intelligente Lösungen nötig, hieß es.

"Die Ergebnisse der ersten neun Monate unterstreichen erneut die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", erklärte Finanzchefin Nadia Jakobi. "Wir sind voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen." Demnach peilt E.ON ein bereinigtes EBITDA zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro an und einen bereinigten Überschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden. Auch die Mittelfristziele bis 2030 wurden bestätigt.