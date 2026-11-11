©Sina Schuldt, APA, dpa
Der Energiekonzern RWE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 seinen Gewinn nach Zuwächsen im Energiehandel gesteigert und seine Prognose bestätigt. Das bereinigte EBITDA sei von Jänner bis Ende September um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der größte deutsche Stromerzeuger am Mittwoch mit. Das bereinigte Nettoergebnis sei auf 1,8 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum verbessert worden.
von
Analysten hatten im Schnitt nach einer auf der RWE-Homepage veröffentlichten Erhebung für die ersten neun Monate mit einem bereinigten EBITDA von 4,429 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 1,709 Milliarden Euro gerechnet.
RWE bestätigte die Ergebnisprognose und das Dividendenziel für 2026 und erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen 5,75 und 6,35 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,95 und 2,45 Milliarden Euro. "In Anbetracht der starken Handelsperformance im zweiten und dritten Quartal dürften sich die Ergebniskennzahlen im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen", erklärte der Versorger.