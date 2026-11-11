Analysten hatten im Schnitt nach einer auf der RWE-Homepage veröffentlichten Erhebung für die ersten neun Monate mit einem bereinigten EBITDA von 4,429 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 1,709 Milliarden Euro gerechnet.

RWE bestätigte die Ergebnisprognose und das Dividendenziel für 2026 und erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen 5,75 und 6,35 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,95 und 2,45 Milliarden Euro. "In Anbetracht der starken Handelsperformance im zweiten und dritten Quartal dürften sich die Ergebniskennzahlen im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen", erklärte der Versorger.