Für das Gesamtjahr engte Vestas daher seine Ziele etwas ein. Die operative Marge werde jetzt in einer Spanne von 7,5 bis 8,5 Prozent erwartet statt sieben bis neun Prozent. Beim Umsatz peilt der Konzern 20,5 bis 21,5 Milliarden Euro an statt 20 bis 22 Milliarden.

Sorgen bereitete zudem der Auftragseingang, der um 27 Prozent auf 3.377 Megawatt (MW) einbrach und damit ebenfalls die Erwartungen verfehlte. Verantwortlich dafür war Vestas zufolge vor allem eine schwächere Nachfrage nach Windrädern an Land in den USA.