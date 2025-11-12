Swiss Life sieht sich mit Wachstum auf Zielkurs

©APA/APA/dpa/Armin Weigel
Der Lebensversicherer Swiss Life hat das Geschäft in den ersten neun Monaten weiter ausgebaut. Die Prämieneinnahmen stiegen in lokaler Währung um 3 Prozent auf 16,3 Mrd. Franken (17,6 Mrd. Euro), teilte der Schweizer Versicherer am Mittwoch mit. Die Gebührenerträge hätten ebenfalls um 3 Prozent auf 1,91 Mrd. Franken zugelegt. Damit sei man mit der Umsetzung des Unternehmensprogramms gut unterwegs, merkte Konzernchef Matthias Aellig an.
Im Asset Management sei das Nettoneugeld von 3,4 Milliarden Franken in der Vorjahresperiode auf 15,0 Mrd. geklettert. Die Solvenzquote (SST) sei Ende September bei rund 205 Prozent gelegen und habe damit das Zielband von 140 bis 190 Prozent übertroffen. Das bis Ende Mai 2026 laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Mio. Franken entwickle sich nach Plan.